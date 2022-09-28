В Рязанской области увеличат пособия для молодых аграриев

Изменения обсудили на заседании в среду, 28 сентября.

Депутаты Рязанской облдумы решили увеличить пособия для молодых аграриев. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Заседание состоялось в среду, 28 сентября. Депутаты утвердили изменения в закон «О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области». Поправки направлены на защиту интересов будущих сотрудников сельхозорганизаций.

До нынешнего момента в Рязанской области выпускники вузов и техникумов до 35 лет включительно при устройстве на предприятия АПК могли рассчитывать на 86 600 рублей пособия. Теперь его размер увеличен до 500 000 рублей.

Кроме того, усовершенствован механизм выплаты предусмотренного в регионе трехлетнего ежемесячного пособия для молодых специалистов АПК, принимаемых на работу впервые. Теперь право на его получение сохранено в случае прекращения трудового договора и заключения нового в течение трех месяцев после увольнения с военной службы по призыву или с заменяющей ее альтернативной гражданской службы. Ранее парламентарии согласовали данное исключение и для ситуаций, когда сотрудник уволился, но в течение месяца трудоустроился, оставшись работать в агропромышленном комплексе.