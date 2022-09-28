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В Рязанской области пропал 28-летний Владимир Карушев
Мужчина пропал 25 сентября в Касимовском районе.

В Рязанской области пропал 28-летний мужчина. Ориентировку на поиск Владимира Карушева в среду, 28 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал в селе Бабино Булыгино Касимовского района 25 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина имеет рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в черные брюки, болоньевую осеннюю темно-синюю куртку с бежевым воротником, туфли черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71 или 112.