В Рязанской области пропал 28-летний Владимир Карушев

Мужчина пропал 25 сентября в Касимовском районе.

В Рязанской области пропал 28-летний мужчина. Ориентировку на поиск Владимира Карушева в среду, 28 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал в селе Бабино Булыгино Касимовского района 25 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина имеет рост 180 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в черные брюки, болоньевую осеннюю темно-синюю куртку с бежевым воротником, туфли черного цвета.