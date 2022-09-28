В рязанских военных магазинах вырос спрос на теплую одежду и обувь

Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких торговых точках и посмотрел как обстоят дела с запасами необходимых вещей. Выяснилось, что некоторые товары в дефиците.

После 22 сентября в рязанских военных магазинах вырос спрос на теплую одежду и обувь.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких торговых точках и посмотрел как обстоят дела с запасами необходимых вещей. Выяснилось, что некоторые товары в дефиците.

По словам продавцов магазинов, в военторгы приходят не только призывники и добровольцы, но и те, кто решил запастись на всякий случай.

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