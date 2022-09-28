В Рязани задержали 22-летнего мужчину с наркотиком

На него завели уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Кальной патрульные обратили внимание на прохожего, чьи движения были «не совсем естественными». При виде полицейских он попытался скрыться во дворах.

Патрульные остановили 22-летнего жителя Рязанского района. На место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району Рязани. Во время досмотра у мужчины нашли сверток с 0,2 граммами производного N-метилэфедрона.

Возбуждено дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и транспортировка наркотических средств в значительном размере).