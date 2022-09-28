В Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации

В Новосибирской области начали искать первых уклонистов от частичной мобилизации. Об этом пишет Sibkray.ru .

Число уклонистов пока неизвестно. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев рассказал, что сотрудники приходят по месту жительства, который принадлежит частичной мобилизации, опрашивают родных, соседей.

Отмечается, что сотрудник, который принес повестку, не имеет права заходить в квартиру и проводить в ней обыск. Может быть сделан запрос по месту работы, где повестку может вручить кадровик.

«Критерий только один — лично в руки. Местоположение — где угодно», — заявил Кудрявцев.

Он отметил, что по закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата.

Если человека найти не могут, то составляются списки, которые передаются в полицию. В регионе сотрудники МВД уже начали искать первых уклонистов по своим базам.

Комиссар напомнил, что получение повестки не означает автоматически призыва.