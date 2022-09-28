В Москве вычислили пятерых уклонистов по системе распознавания лиц

В Москве вычислили пятерых уклонистов по системе распознавания лиц. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Пятерых предполагаемых уклонистов от частичной мобилизации вычислили накануне в Москве по системе распознавания лиц — камеры поймали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном. Четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств. Пятого ищут.