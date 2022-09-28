В Белгородской области сократили число жителей, призванных в рамках частичной мобилизации

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области сократили число жителей, которые должны быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Решение приняло Министерство обороны. «Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации», — написал чиновник. Он отметил, что тех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, а документы аннулируют.

«В случае поступления новых задач от Министерства обороны, они будут выполняться военными комиссариатами области», — подчеркнул Гладков.