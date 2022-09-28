Турция объявит детали альтернативы системе «Мир»

В ближайшие два дня правительство Турции раскроет информацию о платежной системе в качестве альтернативы российской системе «Мир». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование системы «Мир». Агентство заявило, что это пример того, как «вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы».

По информации Aydınlık детали альтернативной платежной системы объявят «через день или два». Издание утверждает, что туристы на данный момент испытывают трудности с платежами и призывают власти найти решение проблемы.