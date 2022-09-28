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Страховые пенсии для неработающих проиндексируют с нового года

С 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Средний размер страховых пенсий по старости в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Отмечается, что индексация составит 4,8%.

«С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», — сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Всего на выплату страховых пенсий в бюджете заложено почти девять триллионов рублей.