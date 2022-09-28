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Сенатор описала порядок вхождения новых регионов в состав России

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди описала порядок вхождения новых регионов в состав России. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор утверждает, что после референдумов в власти будут действовать, исходя из опыта Крыма.

Ковитиди отметила, что основанием для принятия в Российскую Федерацию в соответствии с конституцией являются результаты референдума.

«В последующем должны будут быть заключены договоры между Россией и Херсонщиной, Запорожским краем, ЛНР и ДНР об образовании в составе России новых субъектов», — пояснила сенатор.

Она отметила, что срокам можно считать дату подписания между Российской Федерацией и вновь образованными субъектами соглашения о принятии их в состав страны.