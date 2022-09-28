С 26 сентября изменились критерии отбора мобилизованных в Рязанской области

С 26 сентября изменились критерии отбора мобилизованных в Рязанской области. Об этом сообщил военком по Пронскому и Старожиловскому районам Евгений Антонов, пишет издательство «Пресса» .

По его словам, около десяти процентов призванных прончан и старожиловцев возвращаются обратно. Новые резервисты отправляются каждый день. Так, с момента объявления частичной мобилизации ряды военнослужащих пополнились восемь добровольцев из Пронского района.

«Многие из ребят приходят за повестками сами. План по частичной мобилизации наш военкомат выполнил где-то на 70 процентов», — заявил Антонов.

28 сентября для отправки на службу прибыл прончанин Николай Никифоров. Накануне он добровольно пришел в военкомат, прошел медкомиссию и получил повестку.

«Я пришел по собственной инициативе, узнав, что мои друзья — два Дмитрия и Герман уже мобилизованы и проходят подготовку в воинской части. Навестил их в Сельцах и пообещал, что я тоже обязательно получу статус военнослужащего. Я сразу же решил, что не буду отсиживаться. Уверен, что мои армейские навыки, два года назад я служил в войсках противовоздушной обороны, пригодятся. Зная мой характер, жена мое решение приняла с уважением», — сказал 22-летний прончанин.

Военкомат в Пронске работает круглосуточно. Задействован весь личный состав. По вечерам работают дежурные бригады. Здание охраняют росгвардейцы и добровольцы. Совместно с сотрудниками военкомата повестки разносят работники местных администраций и главы поселений.

Фото: издательство «Пресса»