Посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию. Об этом сообщило издание РБК .

Граждан призвали воздержаться от поездок в Россию.

В посольстве напомнили о частичной мобилизации, введенной с 21 сентября. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — написано в предупреждении.

В посольстве обратили внимание на «ограниченное» число рейсов из России. Там напомнили, что страну можно покинуть на автобусах или автомобилях.