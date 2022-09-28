Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
12°
Чтв, 29
16°
Птн, 30
17°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 63.2 / 59.8 28/09 12:30
Нал. EUR 62.06 / 57.95 28/09 12:30
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 2022 18:43
21 432
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 2022 15:42
1 715
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 848
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
6 226
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американских граждан покинуть Россию. Об этом сообщило издание РБК.

Граждан призвали воздержаться от поездок в Россию.

В посольстве напомнили о частичной мобилизации, введенной с 21 сентября. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу», — написано в предупреждении.

В посольстве обратили внимание на «ограниченное» число рейсов из России. Там напомнили, что страну можно покинуть на автобусах или автомобилях.