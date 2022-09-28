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Польша пригрозила «разрушительным ответом» на применение Россией ядерного оружия на Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала NBC News сообщил, что НАТО на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине может нанести «разрушительный ответ». Об этом пишет «МК».

Министр отметил, что президент России Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на Украине, но не собирается нападать на НАТО.

«Североатлантический альянс должен ответить обычным способом. При этом, ответ должен быть разрушительным», — заявил Збигнев.