Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО

По его словам, решение о переформатировании СВО должно быть за президентом Владимиром Путиным.

Россиянам ответили на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в контртеррористическую. Разъяснение в среду, 28 сентября, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

Журналисты спросили представителя Кремля, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую после присоединения к России новых территорий. По его словам, решение о переформатировании СВО должно быть за президентом Владимиром Путиным.

«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — ответил Песков.