Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
По его словам, решение о переформатировании СВО должно быть за президентом Владимиром Путиным.
Россиянам ответили на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в контртеррористическую. Разъяснение в среду, 28 сентября, дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
Журналисты спросили представителя Кремля, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую после присоединения к России новых территорий. По его словам, решение о переформатировании СВО должно быть за президентом Владимиром Путиным.
«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — ответил Песков.