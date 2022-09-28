Песков: бюджет России выдержит присоединение новых территорий

Он добавил, что это является предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу.

В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий. Об этом в среду, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, бюджет России выдержит присоединение новых территорий. Он добавил, что это является предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу.

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», — сказал Песков.