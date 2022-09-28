Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
12°
Чтв, 29
16°
Птн, 30
17°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 63.2 / 59.8 28/09 12:30
Нал. EUR 62.06 / 57.95 28/09 12:30
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 2022 18:43
21 432
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 2022 15:42
1 715
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 848
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
6 226
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Песков: бюджет России выдержит присоединение новых территорий
Он добавил, что это является предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу.

В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий. Об этом в среду, 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, бюджет России выдержит присоединение новых территорий. Он добавил, что это является предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу.

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», — сказал Песков.