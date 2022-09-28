«Объясняем.РФ»: срочников могут призвать по частичной мобилизации после увольнения в запас

Там же добавили, что мужчинам призывного возраста не запрещают выезжать за границу. Ограничения действуют лишь для тех, кто уже получил повестку и кого уже призвали.

Россиянам рассказали подробности проведения частичной мобилизации. Разъяснение в среду, 28 сентября, дали на портале «Объясняем.РФ».

Так, на портале уточнили предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию.

«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет», — указали на портале.

Также подчеркивается, что в приоритете люди, которые недавно уволились со службы по контракту. Если солдат-срочник закончил службу в октябре 2022 года, он также подлежит мобилизации, если его уволили в запас.

Там же добавили, что мужчинам призывного возраста не запрещают выезжать за границу. Ограничения действуют лишь для тех, кто уже получил повестку и кого уже призвали.

Кроме того, на портале напомнили, что призыву подлежат только граждане с категориями А, Б и В. Тех, кто состоят на учете в психоневрологическом диспансере, мобилизация не коснется.