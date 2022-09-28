Объясняем. РФ: россияне с родственниками в ВСУ не освобождаются от частичной мобилизации

От мобилизации также не освобождаются люди, близкие родственники которых уже находятся в зоне специальной военной операции.

Россияне, родственники которых служат в ВСУ, не освобождаются от частичной мобилизации. Об этом в среду, 28 сентября, сообщили на портале Объясняем.РФ.

Также на портале уточнили, что от частичной мобилизации также не освобождаются люди, чьи близкие родственники находятся в зоне специальной военной операции.

«Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации», — ответили там на вопрос, могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне спецоперации.