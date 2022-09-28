Мобилизованный рязанец рассказал, что происходит на сборах в Сельцах

Его слова привела на своей странице омбудсмен Наталья Епихина.

Мобилизованный рязанец Хасан Шамсиев рассказал об обстановке на военных сборах в Сельцах. Об этом написала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Солдат служит в военной части 1044 стрелкового полка (резерв). 21 сентября он подписал контракт на три года.

«По прибытию всем выдают обмундирование, теплую военную форму. Живут в кубриках по десять человек. Ни как раньше — одна большая казарма. Организовано трехразовое питание. Вкусные и большие порции. Подъем в 7:00. Дедовщины нет и ее не может быть. Все взрослые мужчины и уважительно относятся друг другу. Родственники могут приехать в Учебный центр, проведать своих детей и мужей. С КПП необходимо позвонить и сообщить о своем прибытии», — привела слова Шамсиева омбудсмен.