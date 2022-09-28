Минюст попросили упростить подачу онлайн-заявлений в ЗАГС

Депутат Госдумы Сергей Леонов попросил министра юстиции упростить процедуру подачи заявлений по онлайн-регистрации брака. Об этом сообщило РИА Новости .

Отмечается, что сейчас заявления подаются лично в территориальные отделы ЗАГС. Также есть возможность направить документы через Госуслуги, однако в таком случае гражданам необходима электронная цифровая подпись — ее оформление, по мнению депутата, «является целой процедурой».

«Учитывая острую необходимость у наших граждан в получении такой государственной услуги, как регистрация брака, прошу вас, уважаемый Константин Анатольевич, в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об изменении подхода по подаче заявлений о заключении брака в территориальные отделы ЗАГС, временно отменив обязанность подписывать такие заявления электронной цифровой подписью», — отметил парламентарий.

В письме депутат указал, что, после объявления частичной мобилизации в России, во всех субъектах «фиксируется рост количества регистрации брака, в том числе в день подачи заявления».