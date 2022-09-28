Маткапитал на второго ребенка увеличат до 780 тысяч рублей

В России проиндексируют маткапитал в 2023 году. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Маткапитал проиндексируют, он составит 589,5 тысячи рублей на первого ребенка, на второго — 779 тысяч рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей.

Отмечается, что маткапитал проиндексируют по уровню инфляции. Индексацию произведут с 1 февраля 2023 года.

Всего на выплату маткапитала в следующем году заложено более 550 миллиардов рублей.