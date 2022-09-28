Малков: рязанское правительство поможет в создании новых производств

Об этом в среду, 28 сентября, заявил губернатор Павел Малков на совещании, где обсуждались вопросы организации выпуска рязанскими предприятиями новых видов продукции для нужд обороны страны.

Рязанское правительство окажет полное содействие в создании новых производств. Об этом в среду, 28 сентября, заявил губернатор Павел Малков на совещании, где обсуждались вопросы организации выпуска рязанскими предприятиями новых видов продукции для нужд обороны страны.

Перед совещанием глава региона осмотрел производственные площадки компании «Эра». Он посетил склад готовой продукции и узнал о планах руководства компании построить предприятие по выпуску модульных систем бытовой и промышленной вентиляции на территории индустриального парка «Рязанский». Предполагаемый объем инвестиций — 6 075,1 млн рублей. Планируется создать более 200 рабочих мест.

«Компания является примером работы в плане импортозамещения, обеспечивает на отечественном рынке замену зарубежных аналогов. Производственный процесс налажен эффективно. Внутренний спрос уже возрос. Большие планы по развитию. Планируется строительство большой производственной площадки в регионе», — сказал Малков.

Он добавил, что областное правительство поможет в реализации проекта.