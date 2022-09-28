Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
13°
Чтв, 29
15°
Птн, 30
18°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 64.01 / 59.8 28/09 15:30
Нал. EUR 61.5 / 57.95 28/09 12:55
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 2022 18:43
21 687
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
1 798
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 938
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
6 301
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Малков: рязанское правительство поможет в создании новых производств
Об этом в среду, 28 сентября, заявил губернатор Павел Малков на совещании, где обсуждались вопросы организации выпуска рязанскими предприятиями новых видов продукции для нужд обороны страны.

Рязанское правительство окажет полное содействие в создании новых производств. Об этом в среду, 28 сентября, заявил губернатор Павел Малков на совещании, где обсуждались вопросы организации выпуска рязанскими предприятиями новых видов продукции для нужд обороны страны.

Перед совещанием глава региона осмотрел производственные площадки компании «Эра». Он посетил склад готовой продукции и узнал о планах руководства компании построить предприятие по выпуску модульных систем бытовой и промышленной вентиляции на территории индустриального парка «Рязанский». Предполагаемый объем инвестиций — 6 075,1 млн рублей. Планируется создать более 200 рабочих мест.

«Компания является примером работы в плане импортозамещения, обеспечивает на отечественном рынке замену зарубежных аналогов. Производственный процесс налажен эффективно. Внутренний спрос уже возрос. Большие планы по развитию. Планируется строительство большой производственной площадки в регионе», — сказал Малков.

Он добавил, что областное правительство поможет в реализации проекта.