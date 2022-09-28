«Госуслуги» рассказали, кому из родителей положена отсрочка по частичной мобилизации

Ответы на часто задаваемые вопросы они опубликовали в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

«Госуслуги» рассказали, кому из родителей положена отсрочка по частичной мобилизации. Ответы на часто задаваемые вопросы опубликовали в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Специалисты портала пояснили, что призванный отец семейства может получить отсрочку:

если у него на иждивении 4 или более детей до 16 лет. Дети могут быть и приемными;

если у него на иждивении 3 детей до 16 лет и срок беременности жены не менее 22 недель;

если он один воспитывает ребенка до 16 лет — мать ребенка умерла или лишена родительских прав.

Мать ребенка могут мобилизовать только в исключительных случаях и при совпадении таких условий:

возраст женщины до 45 лет;

у нее есть военно-учетная специальность для замещения конкретной должности;

нет ни одного ребенка до 16 лет или беременности от 22 недель.

Однако мобилизовать обоих родителей одновременно не могут.

На вопрос, будут ли выплачиваться алименты от мобилизованного плательщика, специалисты ответили положительно. Ведь с каждым из них будет заключен официальный контракт. Размер денежного довольствия будет зависеть от звания, должности и надбавок. При участии в специальной военной операции оно составит не менее 195 000 ₽ в месяц.

Также согласно законодательству, супруга мобилизованного может выехать за границу с детьми. Однако есть исключения. Если отец детей оформляет заявление о несогласии на выезд ребенка за пределы России, то выехать не получится. Отозвать документ может только сам мужчина.

Кроме того, портал подчеркнул еще раз, что военнослужащие по призыву не подлежат мобилизации и не направляются в зону проведения специальной военной операции. А студенты очной и очно-заочной формы обучения получат отсрочку, если они получают впервые среднее профессиональное и высшее образование в госучреждениях.