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Депутаты Рязанской облдумы поприветствовали вхождение новых регионов в состав России

Депутаты Рязанской областной думы поприветствовали решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Заседание состоялось в среду, 28 сентября.

Открывая его, председатель облдумы Аркадий Фомин сообщил, что на этих территориях завершены референдумы и люди приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации.

«Итоги референдумов очевидны, их легитимность не вызывает сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор. Давайте поблагодарим людей, которые приняли судьбоносное решение для себя, своих семей и всей России. Они сделали мужественный шаг, несмотря на все угрозы со стороны украинских нацистов, на бомбежки, на теракты», — отметил Аркадий Фомин.

Напомним, референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.