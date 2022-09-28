Бывший футболист сборной России получил повестку из военкомата

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам отца спортсмена, тренера Рината Билялетдинова, бывший игрок «Эвертона» и «Локомотива» 19 лет назад проходил службу, но «она была специфической, со спортивным уклоном». «Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — заявил Билялетдинов.

Динияр Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В разные годы он выступал за «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и английский «Эвертон».