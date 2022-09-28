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Бывший футболист сборной России получил повестку из военкомата

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам отца спортсмена, тренера Рината Билялетдинова, бывший игрок «Эвертона» и «Локомотива» 19 лет назад проходил службу, но «она была специфической, со спортивным уклоном». «Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — заявил Билялетдинов.

Динияр Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В разные годы он выступал за «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и английский «Эвертон».