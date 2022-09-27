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«Ведомости»: в России по итогам референдума могут создать Крымский округ
Полпредом может стать бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В России могут создать Крымский округ по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента.

Уточняется, что в новый федеральный округ войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов ЛНР и ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Полпредом может стать бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Также газета со ссылкой на источник уточнила, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность. Поэтому вероятность того, что он займет место полпреда — велика.