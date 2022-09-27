В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Валентин Серегин

Валентин Серегин умер в понедельник, 26 сентября, в возрасте 97 лет. Он жил в селе Алексеево Клепиковского района.

В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Валентин Серегин. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Валентин Серегин умер в понедельник, 26 сентября, в возрасте 97 лет. Он жил в селе Алексеево Клепиковского района.

Во время Великой Отечественной войны он получил два ранения — в Сталинграде и на Курской дуге, участвовал в штурме Берлина.

После войны Валентин Серегин работал участковым, далее руководителем алексеевской ткацкой фабрики. Много лет он был председателем Алексеевского сельсовета, а в последние годы возглавлял первичную ветеранскую организацию Алексеевского сельского поселения.