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В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Валентин Серегин
Валентин Серегин умер в понедельник, 26 сентября, в возрасте 97 лет. Он жил в селе Алексеево Клепиковского района.

В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Валентин Серегин. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Валентин Серегин умер в понедельник, 26 сентября, в возрасте 97 лет. Он жил в селе Алексеево Клепиковского района.

Во время Великой Отечественной войны он получил два ранения — в Сталинграде и на Курской дуге, участвовал в штурме Берлина.

После войны Валентин Серегин работал участковым, далее руководителем алексеевской ткацкой фабрики. Много лет он был председателем Алексеевского сельсовета, а в последние годы возглавлял первичную ветеранскую организацию Алексеевского сельского поселения.