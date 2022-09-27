В Рязанской области москвича осудят за нападение на собутыльника с ножом

В Рязанской области москвича 2005 года рождения осудят за нападение на собутыльника с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В июле 2022 года в Милославском обвиняемый во время конфликта при распитии алкоголя ударил своего 21-летнего знакомого ножом в живот. Раненого госпитализировали в медучреждение, где ему оказали медпомощь.

Уголовное дело, возбужденное по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ, в направили в суд.