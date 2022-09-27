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В Рязани в больницу доставили мужчину с ножевыми ранениями

В Рязани задержали мужчину, который напал с ножом на собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В рязанскую ОКБ доставили 24-летнего мужчину с ранениями криминального характера. Полиция установила, что пострадавшего привезли из дома на улице Горького. Там оперативники опросили жильцов и установили, что в одной из квартир молодые люди выпивали и вели себя шумно.

Полиция составила портрет подозреваемого, разослала коллегам ориентировку на розыск. Мужчину нашли в одном из соседних домов. 24-летний рязанец, ранее судимый за угрозу убийством, решил скрыться от полицейских, но его поймали.

Выяснилось, что подозреваемый пригласил в гости приятеля. Во время застолья они поссорились. Хозяин квартиры взял со стола нож и начал наносить им удары по гостю. Потерпевший получил проникающее ранение живота, ранение желудка, толстой кишки, левого легкого, кровеносных сосудов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.