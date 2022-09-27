В Рязани на улице Свободы из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения троллейбусов

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В Рязани на улице Свободы из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 09:00 четверга, 29 сентября, в районе дома № 50 закроют одну полосу для движения транспорта в сторону площади Свободы. Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ. Место ремонта огородят, рядом установят соответствующие знаки.

Троллейбусы №№ 3 и 10 будут ходить по следующему маршруту:

от остановки «Библиотека имени Горького» — по улицам Ленина, Есенина до остановки «Мясокомбинат», далее по своим маршрутам;

при движении в направлении центра города от остановки «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Ленина до остановки «Цирк», далее по своим маршрутам.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.