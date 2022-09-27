Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
11°
Срд, 28
12°
Чтв, 29
13°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 63.2 / 59.8 27/09 14:55
Нал. EUR 62.65 / 57.59 27/09 15:40
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
Вчера 18:43
18 304
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
Вчера 15:42
1 037
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 215
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
5 646
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Свободы из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения троллейбусов
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В Рязани на улице Свободы из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 09:00 четверга, 29 сентября, в районе дома № 50 закроют одну полосу для движения транспорта в сторону площади Свободы. Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ. Место ремонта огородят, рядом установят соответствующие знаки.

Троллейбусы №№ 3 и 10 будут ходить по следующему маршруту:

  • от остановки «Библиотека имени Горького» — по улицам Ленина, Есенина до остановки «Мясокомбинат», далее по своим маршрутам;
  • при движении в направлении центра города от остановки «Мясокомбинат» — по улицам Есенина, Ленина до остановки «Цирк», далее по своим маршрутам.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.