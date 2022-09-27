В Рязани на 12 улицах отключили холодную воду

Полный список адресов опубликовал рязанский «Водоканал».

В Рязани на 12 улицах отключили холодную воду. График отключений на вторник, 27 сентября, опубликовал рязанский «Водоканал».

Так, воды не будет до 17.00 по следующим адресам:

улица Ушакова, дом № 2а;

улица Гоголя, дома №№ 45 корпус 1, 45 корпус 2, 45, 47;

улица Черновицкая, дома №№ 24 корпус 1, 34 корпус 2;

улица 1-й Осенний переулок, дом № 1;

улица 1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9;

улица 2-я Железнодорожная, дома с №№ 1 по 43 (нечетная сторона), 2, 30, 32, 34;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3 корпус 1, 3, 3а, 3б;

улица Типанова, дом № 21;

улица Ленинского комсомола, дом № 3;

улица Новоселов, дома №№ 16, 16а, 24а, 24 корпус 1;

улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;

улица Тимакова, дома №№ 18 корпус 1, 18, 20, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 22, 22а (ЦТП), 24 корпус 1, 26, 30.

Подвоз технической воды будет по адресам: