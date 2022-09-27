В Минтруде разъяснили действия работодателей при мобилизации сотрудника

На время службы с сотрудником приостанавливают трудовой договор, рабочее место сохраняется. Кроме этого в документе разъясняется порядок выплат зарплат и премий.

В Минтруде разъяснили действия работодателей при мобилизации сотрудника. Информацию разместили на сайте ведомства.

Так, работодатель не имеет права уволить мобилизованного сотрудника. На время службы с ним приостанавливается трудовой договор и сохраняется рабочее место.

Для этого мобилизованному сотруднику нужно принести из военкомата повестку о призыве на военную службу или копию повестки, если сотрудник уже призван. Работающие удаленно должны направить скан повестки.

Кроме этого в документе разъясняется порядок выплат зарплат и премий, а также порядок отмены приказа об увольнении, если работник уже уволен.

Ранее Минцифры опубликовало список специальностей с отсрочкой от мобилизации.Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.