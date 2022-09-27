В Магаданской области отправили в отставку военкомиссара из-за ошибок во время частичной мобилизации

В последние годы в регионе была разрушена система воинского учета, заявил губернатор Сергей Носов.

В Магаданской области отправили в отставку военкомиссара из-за ошибок во время частичной мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на губернатора Сергея Носова.

По его словам, в последние годы в регионе была разрушена система воинского учета.

На место уволенного военкомиссара исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер. Теперь ему предстоит организовать работу дезорганизованного в первые дни военкомата и поставить все на свои места.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», — сказал Носов.

Глава региона также отметил, что исполняющему обязанности военкомиссару предстоит и работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.