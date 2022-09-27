В Латвии введут режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией

Режим Ч. С. введут с 28 сентября на три месяца.

В Латвии введут режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Латвии.

Режим ЧС введут с 28 сентября. Его введут на три месяца. Он будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах республики. Кроме того, действие режима ЧС распространяется на порты, аэропорты, пункты пересечения границы, железные дороги.

Помимо этого, будет закрыт пограничный переход Педедзе, чтобы сократить поток россиян.

В Ригу пустят лишь тех россиян, которые попали под исключение запрета на въезд, введенного 19 сентября.