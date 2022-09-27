В Госдуму внесли поправки об освобождении мобилизованных от пеней по ЖКХ

От пеней за просроченные платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят освободить мобилизованных и их семьи.

В Госдуму внесли поправки об освобождении мобилизованных от пеней по ЖКХ. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

От пеней за просроченные платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят освободить мобилизованных и их семьи.

Норму планируют включить в законопроект. Тем самым возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт, будет осуществляться в облегченной форме. Также после принятия законопроекта гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации — государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.