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В Госдуме попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы от частичной мобилизации
По словам депутата Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, ей поступают обращения педагогических и родительских сообществ по вопросам призыва на военную службу учителей и педагогов. В указе президента об объявлении частичной мобилизации говорится, что педагоги-мужчины, служившие в армии, также подлежат призыву на военную службу.

В Госдуме попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы от частичной мобилизации. С такой просьбой во вторник, 27 сентября, депутат Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу, передали РИА Новости.

По словам Лантратовой, ей поступают обращения педагогических и родительских сообществ по вопросам призыва на военную службу учителей и педагогов. В указе президента об объявлении частичной мобилизации говорится, что педагоги-мужчины, служившие в армии, также подлежат призыву на военную службу.

Лантратова отметила, что такое решение может сильно отразиться на образовательном процессе, и попросил главу минобороны внести педагогов и учителей в список тех, кто не попадает под частичную мобилизацию.

Кроме того, Лантратова отметила, что «педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах — информатика, труд и физкультура». Это негативно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях, считает она.

Депутат попросила Шойгу поручить проработку вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы при участии профильных министерств и ведомств.