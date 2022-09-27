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В Госдуме назвали случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку
Депутат рассказал, что время на допподготовку для мобилизованных определяет военное командование.

В Госдуме назвали случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку. Об этом URA.RU сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Депутат рассказал, что время на допподготовку для мобилизованных определяет военное командование. В случае, если гражданин имеет боевой опыт и ушел с военной службы недавно, он не проходит подготовку.

«Есть люди, которые ушли из армии год или два назад и они не нуждаются в переобучении. Есть люди, которые ушли со службы 10-15 лет назад, а уже поменялась и техника, и тактика ведения боевых действий», — уточнил Валеев.

Также депутат пояснил, что допподготовка не всегда проходит в регионе призыва. Регион, где мобилизованные будут проходить подготовку также определяет военное командование.