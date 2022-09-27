В центре Рязани откроется новый магазин «Канцлер»

В субботу, 1 октября, магазин нового формата «Канцлер» откроется по адресу: Первомайский проспект, дом № 42/2 в локации с историей — в здании Дома художника.

В субботу, 1 октября, магазин нового формата «Канцлер» откроется по адресу: Первомайский проспект, дом № 42/2 в локации с историей — в здании Дома художника.

«В обновленной концепции магазина отражены самые актуальные тренды ассортимента и формата магазина. „Канцлер“ в Доме художника — это зоны ведущих канцелярских брендов, востребованный ассортимент, эргономичное пространство торгового зала с терминалом для заказов и постоянная зона творческих мастер-классов», — рассказали в компании.

В день открытия всем покупателям подарят бонусные карты сети магазинов, при покупке от 500 рублей гости получат стикеры, а от 2 000 рублей — стильные шоперы.

Также с 12:00 в магазине будут проходить мастер-классы по рисованию с приглашенными художниками в различных техниках и другие активности.