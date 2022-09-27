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В Александро-Невском остановили пьяного водителя на «ВАЗе»

В Александро-Невском остановили пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел около дома № 18 по улице Невского. Сотрудники ГИБДД подали сигнал об остановке водителю «ВАЗа». При общении с ним правоохранители обнаружили, что от него пахнет алкоголем, также у него была неуверенная походка.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,099 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили протокол, согласно которому ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.