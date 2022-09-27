В Александро-Невском остановили пьяного водителя на «ВАЗе»
В Александро-Невском остановили пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом сообщила
Инцидент произошел около дома № 18 по улице Невского. Сотрудники ГИБДД подали сигнал об остановке водителю «ВАЗа». При общении с ним правоохранители обнаружили, что от него пахнет алкоголем, также у него была неуверенная походка.
Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,099 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили протокол, согласно которому ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.