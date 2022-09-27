Сорокина сообщила, когда в Рязани улучшится качество воды

В течение ноября должны завершить пуско-наладку на Окском водозаборе. Об этом на странице «ВКонтакте» написала мэр Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, специалисты отмечают, что качество воды с запуском станции ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе улучшится.

Мэр проверила объект и оценила, как идут работы. Проект предусматривает монтаж четырех установок корпусного типа — трех рабочих и одной резервной. На данный момент там полностью поменяли главный коллектор, выполнили прокладку слаботочных сетей в траншеи, провели монтаж УФ-оборудования.

«Осталось установить промывочные насосы и провести пуско-наладочные работы», — отметила Сорокина.

Она добавила, что установки будут работают постоянно. По ее словам, их использование позволит уменьшить количество химических реагентов, применяемых для обеззараживания воды.

«Ультрафиолет убивает больше микробов, и в целом качество воды становится лучше. Подобное оборудование уже применяется на Борковской очистной водопроводной станции, опыт внедрения положительный. На Окском водозаборе оно будет использоваться впервые», — объяснила мэр.