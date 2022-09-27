Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
11°
Срд, 28
12°
Чтв, 29
13°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 63.1 / 69.99 27/09 16:30
Нал. EUR 62.05 / 65.6 27/09 16:30
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
Вчера 18:43
19 346
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
Вчера 15:42
1 145
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 322
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
5 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Сорокина сообщила, когда в Рязани улучшится качество воды

В течение ноября должны завершить пуско-наладку на Окском водозаборе. Об этом на странице «ВКонтакте» написала мэр Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, специалисты отмечают, что качество воды с запуском станции ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе улучшится.

Мэр проверила объект и оценила, как идут работы. Проект предусматривает монтаж четырех установок корпусного типа — трех рабочих и одной резервной. На данный момент там полностью поменяли главный коллектор, выполнили прокладку слаботочных сетей в траншеи, провели монтаж УФ-оборудования.

«Осталось установить промывочные насосы и провести пуско-наладочные работы», — отметила Сорокина.

Она добавила, что установки будут работают постоянно. По ее словам, их использование позволит уменьшить количество химических реагентов, применяемых для обеззараживания воды.

«Ультрафиолет убивает больше микробов, и в целом качество воды становится лучше. Подобное оборудование уже применяется на Борковской очистной водопроводной станции, опыт внедрения положительный. На Окском водозаборе оно будет использоваться впервые», — объяснила мэр.