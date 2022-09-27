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С воздухоплавателем Львом Мавриным простятся 29 сентября

С воздухоплавателем Львом Мавриным простятся 29 сентября. Об этом сообщили в группе фестиваля «Небо России».

«Прощание со Львом Борисовичем Мавриным состоится 29 сентября (четверг) с 10:00 до 12:00 во Дворце молодежи (Рязань, площадь 50-летия Октября, 1)», — говорится в сообщении.

Отпевание пройдет с 12 до 12:30 в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадского рядом с Дворцом молодежи.

Напомним, о смерти Маврина стало известно 26 сентября.