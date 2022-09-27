Рязанский политолог призвал мобилизовать чиновников и депутатов с боевым опытом

Рязанский политолог Александр Семенов считает, что чиновники с боевым опытом должны быть мобилизованы на общих основаниях. Соответствующий комментарий опубликован у него в Telegram-канале.

По мнению политолога, среди мобилизованных нужны люди умеющие вести боевые действия.

«Если таковые есть среди чиновников, депутатов, то я думаю, что исключений быть не должно, то есть чиновники идут на общих основаниях. Не должно быть каких-то броней и прочее. В таком случае общество на это позитивно откликнется», — рассказал Семенов.

Также политолог добавил, что в зоне боевых действий не должно быть людей без опыта.

«К такому серьезному вопросу как частичная мобилизация нужно подходить очень аккуратно, вдумчиво. Необходимо не просто какое-то количество людей, масса, а именно профессиональные, готовые к выполнению боевых задач, серьезно подготовленные и опытные люди. А люди, которые на самом деле очень далеки от представлений, что они должны делать, не имеют соответствующей подготовки, не имеют соответствующего опыта, будут только обузой», — отметил Семенов.

Кроме того, политолог подчеркнул, что военкоматам необходимо исправлять «перегибы», а для чиновников сейчас не подходящее время для пиара.

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