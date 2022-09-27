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Рязанская и московская областные думы подписали соглашение о сотрудничестве

Рязанская и московская областные думы подписали соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт регионального парламента.

Документ расширяет возможности совместной законодательной работы, координации действий при подготовке предложений в федеральное законодательство, обмена опытом в организации контроля за исполнением принятых законов.

Председатель московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что регионы имеют протяженную общую границу, серьезные экономические связи, множество совместных вопросов.

«Поэтому укрепление взаимодействия наших парламентов очень правильно и своевременно», — подчеркнул он.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин заявил, что у регионов много направлений для развития. Он отметил, что парламенты должны создавать условия для поддержки реального сектора экономики, социальной стабильности.

Московские и рязанские депутаты также обсудили различные темы, среди которых ликвидация и предотвращение лесных пожаров, развитие агротуризма, как нового вида бизнеса в сельской местности, региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, новые подходы в работе с молодежью и молодыми кадрами.

Фомин отметил, что опыт Московской области можно применить в Рязанской области.

«Очень важное направление ¬ это работа по охране лесов от пожаров. В Московской области наработки очень серьезные есть. Особенно это касается подготовки первичного звена, в том числе лесных дружинников, которые прошли обучение. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций они могут слаженно действовать вместе с сотрудниками МЧС, лесной охраной», — сказал Фомин.

Также он отметил развитие агротуризма. Он заявил, что Рязанская область может перенять опыт Московского региона и развивать это направление.