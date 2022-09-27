Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
11°
Срд, 28
12°
Чтв, 29
13°
ЦБ USD 58.18 0.18 28/09
ЦБ EUR 56 0.07 28/09
Нал. USD 63.1 / 69.99 27/09 16:30
Нал. EUR 62.05 / 65.6 27/09 16:30
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
Вчера 18:43
19 346
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
Вчера 15:42
1 145
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 322
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
5 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на открытый проектный семинар

Первый открытый проектный семинар, посвященный развитию Рязанской набережной рек Трубежа и Оки, пройдет 1 октября, с 13:00 до 15:30 в малом зале библиотеки имени Горького (улица Ленина, дом № 52). Об этом сообщает Агентство развития туризма.

В организации отметили, что проектный семинар представляет собой формат совместной работы жителей и архитекторов. Участники события объединятся в команды, обсудят основные проблемы набережной в ее современном виде, выделят ценности и представят свои идеи по дальнейшему развитию этой территории. Результаты обсуждений и предложения горожан помогут в дальнейшей работе над проектом.

Формат проектного семинара подразумевает ограниченное количество участников. Для очного участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. В день проектного семинара его участников просят подойти к месту проведения к 12:30 для регистрации.

Новости проекта и анонсы будущих мероприятий можно найти в Telegram-канале рязанской набережной. Проект по разработке видения Рязанской набережной ведет АНО «Агентство развития туризма» по поручению правительства Рязанской области.

Результатом станет эскизный проект набережной рек Трубежа и Оки в Рязани — концепция развития, комплексного благоустройства территории и реконструкции причальной инфраструктуры Рязанской набережной, разработанные с учетом мнения жителей.

28 августа состоялась первая публичная дискуссия об образе будущего набережной в рамках лектория школы древних городов. Результатом опроса и дискуссии стали воспоминания, ассоциации, впечатления рязанцев о набережной, опубликованные на сайте проекта.

Принять участие в будущих мероприятиях и интервью можно, оставив свои контакты на сайте.