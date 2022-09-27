Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества

Во вторник, 27 сентября, свет отключили на 21 улице в Рязани.

Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Во вторник, 27 сентября, с 08:30 до 13:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Парковая, с д. 2 по 22;

ул. 1-й Аллейный пр., с д. 1 по 24;

ул. 2-й Аллейный пр. д. 3, д. 5, д. 7, с д. 9 по 24, д. 26, д. 28, с д. 30 по 32;

ул. 3-й Аллейный пр. с д. 8 по 30;

ул. Дягилевская, с д. 1 по 23;

ул. Урожайная, д. 9, д. 21;

ул. Парковый проезд, с д. 1 по 15;

ул. Аллейная, с д. 2 по 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20;

ул. Ленинского Комсомола, с д. 98 по 104, д. 106, с д. 108 по 130, д. 89, с д. 105 по 125;

ул. Островского, д. 72;

ул. 12-я Линия, с д. 41 по 57;

ул. 11-я Линия, д. 45, д. 51, д. 54;

ул. 10-я Линия, д. 22, д. 24, с д. 2 по 50, д. 17, д. 19, д. 25, д. 27;

ул. 9-я Линия, с д. 3 по 8, д. 10, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19;

ул. 8-я Линия, д. 3;

ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7;

ул. Прудный пер. с д. 1 по 6, д. 8, д. 10;

ул. Дорожный пер, с д. 1 по 3;

пер. 9-й Линии, с д. 2 по 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18;

пер. Осипенко, с д. 1 по 13, с д. 15 по 21, д. 24, д. 26, д. 32;

ул. Осипенко, д. 33, д. 35, с д. 37 по 42, д. 44, д. 46.

Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит «РГРЭС».