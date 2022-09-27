Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
11°
Срд, 28
10°
Чтв, 29
11°
ЦБ USD 58 -0.1 27/09
ЦБ EUR 55.93 -0.55 27/09
Нал. USD 63.02 / 59.8 27/09 11:50
Нал. EUR 62.16 / 57.59 27/09 11:50
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
Вчера 18:43
16 469
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
Вчера 15:42
903
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
4 085
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
5 531
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества
Во вторник, 27 сентября, свет отключили на 21 улице в Рязани.

Рязанцев предупредили о массовом отключении электричества. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Во вторник, 27 сентября, с 08:30 до 13:00 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Парковая, с д. 2 по 22;
  • ул. 1-й Аллейный пр., с д. 1 по 24;
  • ул. 2-й Аллейный пр. д. 3, д. 5, д. 7, с д. 9 по 24, д. 26, д. 28, с д. 30 по 32;
  • ул. 3-й Аллейный пр. с д. 8 по 30;
  • ул. Дягилевская, с д. 1 по 23;
  • ул. Урожайная, д. 9, д. 21;
  • ул. Парковый проезд, с д. 1 по 15;
  • ул. Аллейная, с д. 2 по 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20;
  • ул. Ленинского Комсомола, с д. 98 по 104, д. 106, с д. 108 по 130, д. 89, с д. 105 по 125;
  • ул. Островского, д. 72;
  • ул. 12-я Линия, с д. 41 по 57;
  • ул. 11-я Линия, д. 45, д. 51, д. 54;
  • ул. 10-я Линия, д. 22, д. 24, с д. 2 по 50, д. 17, д. 19, д. 25, д. 27;
  • ул. 9-я Линия, с д. 3 по 8, д. 10, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19;
  • ул. 8-я Линия, д. 3;
  • ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7;
  • ул. Прудный пер. с д. 1 по 6, д. 8, д. 10;
  • ул. Дорожный пер, с д. 1 по 3;
  • пер. 9-й Линии, с д. 2 по 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18;
  • пер. Осипенко, с д. 1 по 13, с д. 15 по 21, д. 24, д. 26, д. 32;
  • ул. Осипенко, д. 33, д. 35, с д. 37 по 42, д. 44, д. 46.

Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит «РГРЭС».