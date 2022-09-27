Россиянам рассказали, кто должен выплачивать ипотеку за мобилизованных. Разъяснение во вторник, 27 сентября, дали
По словам юриста АБ Asterisk Степана Хантимирова, мобилизованные граждане обязаны продолжать платить ипотеку, так как в стране пока не появлялось нормативных документов, отменяющих эти обязательства. Однако военнообязанный может попросить банк оформить кредитные каникулы. Для этого необходимо взять с собой повестку, приказ об увольнении с прежнего места работы или договор о временной приостановке работы.
В случае гибели заемщика — его долги по ипотеке переходят к наследникам или поручителю.
«Исходя из того, что практически всегда при оформлении ипотеки составляется договор поручительства, обязанности выплачивать кредит погибшего ложатся на указанного в договоре», — сообщили юристы.
Специалисты также подчеркнули, что в дальнейшем должны появиться нормативные правовые акты, которые будут регулировать такие вопросы.