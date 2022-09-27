Россиянам рассказали, кто должен выплачивать ипотеку за мобилизованных

По словам юриста АБ Asterisk Степана Хантимирова, мобилизованные граждане обязаны продолжать платить ипотеку, так как в стране пока не появлялось нормативных документов, отменяющих эти обязательства. В случае их гибели долги переходят к наследникам или поручителю.

Россиянам рассказали, кто должен выплачивать ипотеку за мобилизованных. Разъяснение во вторник, 27 сентября, дали опрошенные РИА Недвижимость юристы.

По словам юриста АБ Asterisk Степана Хантимирова, мобилизованные граждане обязаны продолжать платить ипотеку, так как в стране пока не появлялось нормативных документов, отменяющих эти обязательства. Однако военнообязанный может попросить банк оформить кредитные каникулы. Для этого необходимо взять с собой повестку, приказ об увольнении с прежнего места работы или договор о временной приостановке работы.

В случае гибели заемщика — его долги по ипотеке переходят к наследникам или поручителю.

«Исходя из того, что практически всегда при оформлении ипотеки составляется договор поручительства, обязанности выплачивать кредит погибшего ложатся на указанного в договоре», — сообщили юристы.

Специалисты также подчеркнули, что в дальнейшем должны появиться нормативные правовые акты, которые будут регулировать такие вопросы.