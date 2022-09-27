Появились подробности о погибших и пострадавших в массовой аварии в Александро-Невском районе

ДТП произошло в понедельник, 26 сентября, в 09:45 на 321 километре трассы Р-22 «Каспий».

Появились подробности о погибших и пострадавших в массовой аварии в Александро-Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 26 сентября, в 09:45 на 321 километре трассы Р-22 «Каспий».

29-летний житель Московской области на BMW не учел дорожные и погодные условия на трассе, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Iveco, которым управлял 43-летний житель Липецкой области. Легковушка продолжила движение и столкнулась с Ford Focus, которым управлял 23-летний туляк.

В аварии погибли три человека: водитель BMW и два пассажира — 23-летняя женщина и двухлетний ребенок. 22-летняя пассажирка «Форда» получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.