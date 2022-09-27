Погиб волонтер рязанского спасательного отряда Андрей Асеев
Андрей Асеев погиб в понедельник, 26 сентября. Ему было 25 лет.
Погиб волонтер рязанского спасательного отряда Андрей Асеев. Об этом
Андрей Асеев погиб в понедельник, 26 сентября. Он состоял в спасательном отряде с момента его создания.
«Андрей участвовал в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в Тулуне в 2019 году, разбирал завалы после взрыва дома на Осеннем переулке в Рязани в 2016 году, участвовал в тушении пожаров, выезжал на заявки и помогал людям», — отметили в посте.
Андрею Асееву было 25 лет.