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Погиб волонтер рязанского спасательного отряда Андрей Асеев
Андрей Асеев погиб в понедельник, 26 сентября. Ему было 25 лет.

Погиб волонтер рязанского спасательного отряда Андрей Асеев. Об этом сообщили на странице медико-спасательного отряда Salus «Вконтакте».

Андрей Асеев погиб в понедельник, 26 сентября. Он состоял в спасательном отряде с момента его создания.

«Андрей участвовал в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в Тулуне в 2019 году, разбирал завалы после взрыва дома на Осеннем переулке в Рязани в 2016 году, участвовал в тушении пожаров, выезжал на заявки и помогал людям», — отметили в посте.

Андрею Асееву было 25 лет.