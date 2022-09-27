Погиб волонтер рязанского спасательного отряда Андрей Асеев

Андрей Асеев погиб в понедельник, 26 сентября. Ему было 25 лет.

Погиб волонтер рязанского спасательного отряда Андрей Асеев. Об этом сообщили на странице медико-спасательного отряда Salus «Вконтакте».

Андрей Асеев погиб в понедельник, 26 сентября. Он состоял в спасательном отряде с момента его создания.

«Андрей участвовал в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в Тулуне в 2019 году, разбирал завалы после взрыва дома на Осеннем переулке в Рязани в 2016 году, участвовал в тушении пожаров, выезжал на заявки и помогал людям», — отметили в посте.

Андрею Асееву было 25 лет.