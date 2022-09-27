Подлежащим призыву россиянам вручат повестки на границе с Грузией

Ранее сообщалось, что на КПП «Верхний Ларс» планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата.

Подлежащим призыву россиянам вручат повестки на границе с Грузией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

Собеседник агентства сообщил, что на границе работает оперативная группа с представителями военкомата. Всех выезжающих проверяют, если человек подлежит призыву — ему вручают повестку.

В МВД Северной Осетии сообщили, что в очереди на российско-грузинской границе находятся около 5,5 тысячи автомобилей, из легковых — 3,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что на КПП «Верхний Ларс» планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата.