Опубликованы итоги референдумов на участках в России

Речь идет о голосовании, которое прошло в российских регионах.

Опубликованы итоги референдумов на участках в России. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили РИА Новости.

Избиркомы раскрыли результаты референдумов по присоединению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Речь идет о голосовании, которое прошло в российских регионах. Так, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 98,69% избирателей, за ЛНР — 97,93%, Херсонской области — 96,75%, а Запорожской области — 97,81%.

Ранее появилась информация, что законопроекты о вхождении новых территорий могут внести в Думу 28 сентября, а их рассмотрение и принятие запланировано на 29 сентября.

Также стало известно, что 30 сентября Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию. Эту дату сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.