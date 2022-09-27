На границе с Грузией планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата

Уточняется, что мобилизационный пункт развернут на КПП «Верхний Ларс».

На границе с Грузией планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщила пресс-служба управления МВД Северной Осетии в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мобилизационный пункт развернут на КПП «Верхний Ларс». Соответствующее решение приняли после совещания с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ России по региону и Северо-Осетинской таможни.

Также в ведомстве сообщили, что там теперь разрешен пеший переход через границу.